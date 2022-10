Ubriaco alla guida, abbatte palo della luce e staccionata

E' uscito fuori di strada abbattendo un palo della luce e una staccionata e i Carabinieri hanno poi scoperto perché: era alla guida ubriaco

Alla guida ubriaco

Nella notte tra venerdì e sabato i carabinieri della stazione di Carate Brianza sono intervenuti in via Milite Ignoto dove si era appena verificato un incidente stradale. I militari hanno effettuato i rilievi accertando che l’autovettura Ford Focus condotta e di proprietà di un 46enne residente a Briosco era uscita di strada, schiantandosi contro un palo della luce e una staccionata.

Sul posto i carabinieri hanno sottoposto il conducente all'accertamento etilometrico, risultato positivo con un valore del tasso alcolemico di g/l 1,9 (quasi quattro volte oltre i limiti stabiliti dalla legge). All’uomo, ora denunciato penalmente all’autorità giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza, è stata ritirata la patente di guida e sequestrato veicolo.