Trezzo sull'Adda

E' successo ieri, mercoledì 4 maggio 2022, attorno alle 17, in via Silvio Pellico a Trezzo: all'uomo, residente a Busnago, è stata revocata la patente e sequestrato il mezzo.

Brutto incidente nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 maggio 2022, in via Silvio Pellico a Trezzo sull'Adda, per fortuna senza feriti. L'uomo alla guida di uno dei due mezzi coinvolti aveva un tasso alcolemico sei volte superiore al limite massimo consentito.

Ubriaco alla guida causa un incidente

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente stradale avvenuto attorno alle 17. Come riportano i colleghi di PrimaLaMartesana.it secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un frontale tra un furgoncino, un Peugeot Partner guidato da un 56enne residente a Busnago in evidente stato di ebbrezza e una Renault Modus con alla guida un ragazzo trezzese del 1994.

Dagli accertamenti effettuati dagli agenti della Polizia Locale, il 56enne avrebbe invaso la corsia opposta finendo addosso all'auto del giovane. L'uomo è stato immediatamente sottoposto alla prova dell'etilometro, dove è stato registrato un tasso alcolemico sei volte superiore al massimo consentito. Per questo motivo, il veicolo è stato immediatamente sequestrato e la sua patente sarà revocata.