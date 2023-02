Ubriaco alla guida e il Suv viene confiscato

Procedeva a zig zag e con i fari spenti, malgrado fosse ormai buio. Quando i carabinieri lo hanno fermato hanno capito il perché: guidava ubriaco. Una condotta che gli è costata la denuncia, il ritiro della patente e la prossima confisca del Suv

Alla guida ubriaco

Lunedì sera, attorno alle 20, i carabinieri della Sezione Radiomobile, nel percorrere via allo Stadio di Seregno, hanno notato una Kia Sportage di colore bianco che procedeva a luci spente con un’anomala andatura a zig zag in mezzo alla strada. L’autovettura, giunta all’altezza dell’incrocio con via Pietro Toselli, ha pure sorpassato improvvisamente il veicolo che la precedeva per poi tagliargli la strada e svoltare improvvisamente a destra e dirigersi verso via Milano dove veniva raggiunta e fermata dai militari.

Immediatamente, non appena abbassato il finestrino, il conducente alla guida è apparso visibilmente alterato con i classici sintomi da abuso di bevande alcoliche: occhi lucidi, alito vinoso, frasi sconnesse e difficoltà di esprimersi verbalmente e scarsa reattività nei gesti.

I carabinieri hanno deciso quindi di sottoporre al test etilometrico l’uomo alla guida, un operaio 47enne residente nel comasco, il quale, è risultato positivo in entrambe le prove con un tasso alcolemico superiore a 1,7 g/L e pertanto è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida e sequestro del suv ai fini della successiva confisca dello Stato che ne incasserà i soldi della vendita.