Ubriaco alla guida si schianta con la macchina nuova: auto sequestrata e denuncia

Nella notte

Intervento dei Carabinieri, poco dopo la mezzanotte, a Giussano. L'uomo guidava con un tasso alcolemico quattro volte il limite consentito

Si è messo al volante della sua nuova macchina con un tasso alcolemico quattro volte il limite consentito e si è schiantato alla rotonda di Giussano. Nei guai un 35enne.

Ubriaco alla guida si schianta con la macchina nuova

L'intervento dei Carabinieri della Stazione di Verano Brianza è scattato poco dopo la mezzanotte. I militari sono intervenuti in via Viganò a Giussano, all’altezza dell’intersezione con Viale Monza, dopo che un 35enne di Arosio, mentre era alla guida della propria autovettura Volkswagen Scirocco da poco acquistata, per cause in corso di accertamento verosimilmente connesse all’alta velocità e all’abuso di sostanze alcoliche, ha perso il controllo del veicolo ed è andato a impattare contro la rotatoria posta al centro dell'intersezione.

Denunciato e auto sequestrata

I Carabinieri hanno verificato le condizioni dell’uomo che, rimasto illeso ha rifiutato cure mediche. Il 35enne è stato però sottoposto al test etilometrico al termine del quale gli è stato riscontrato un tasso alcolemico quattro volte il limite consentito, ragione per cui lo stesso è stato denunciato all'Autorità giudiziaria.

I carabinieri hanno anche proceduto a ritirargli la patente di guida e a sequestrare ai fini della confisca la Volkswagen Scirocco.