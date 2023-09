Ubriaco cade dal monopattino e batte la testa: è gravissimo

E' salito sul monopattino con un tasso alcolemico di oltre quattro volte superiore al consentito, per motivi da chiarire è caduto dal mezzo e ha battuto la testa: è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza. L'incidente è accaduto a Lentate sul Seveso, domenica 10 settembre 2023 intorno alle 17.50.

Cade dal monopattino

I Carabinieri della Compagnia di Seregno sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del gravissimo incidente avvenuto all'incrocio tra via Donatori del Sangue e via Libertà. In base alle informazioni raccolte finora, parrebbe che un 56enne di Roma, che si trova in Brianza per motivi di lavoro, nel percorrere la strada sul monopattino abbia perso il controllo del mezzo e sia finito a terra, battendo violentemente la testa.

Una passante l'ha visto a terra e ha chiamato i soccorsi

Parrebbe che abbia fatto tutto da solo, dato che non risulterebbero segnali di collisione con altri veicoli. Da capire anche se il 56enne sia prima andato a sbattere contro un cancello che si trova lungo la strada, di fronte al quale, a terra, c'erano tracce di sangue. Fortunatamente una donna che stava passando di lì, vedendolo a terra immobile, ha chiamato i soccorsi.

E' atterrato anche l'elisoccorso

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, ma data la gravità della situazione è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, atterrato in un campo in via Libertà. Dopo le prime cure il 56enne è stato trasferito al San Gerardo in eliambulanza.

E' in Rianimazione

Al momento è ricoverato nel reparto di Rianimazione con fratture multiple, tra cui al bacino e alla clavicola.

Era ubriaco

Dagli esami del sangue, richiesti dai Carabinieri per appurare l'eventuale traccia di alcol, è risultato che il 56enne aveva un tasso alcolemico di oltre 2 g/l, quattro volte superiore al limite consentito quando ci si mette alla guida (0,5 g/l).