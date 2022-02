Ubriaco con il furgone si schianta contro un cancello

Meda

L'incidente nella notte scorsa in via Fermi. Il conducente, colpito da un provvedimento di espulsione dall'Italia, è stato denunciato dai Carabinieri.

Furgone contro il cancello, conducente ubriaco

Nella notte scorsa, verso le 23 di martedì 22 febbraio, alcuni residenti di via Fermi a Meda hanno contattato il numero di emergenza “112” per segnalare un incidente. Un furgone è finito fuori strada e si è schiantato contro il cancello carraio di un'abitazione al civico 26. Sul posto sono accorsi i Carabinieri della Sezione radiomobile del Nucleo operativo della Compagnia di Seregno per prestare soccorso al conducente che aveva perso il controllo di un furgoncino, modello Fiat Fiorino, di colore bianco.

Positivo l'esito dell'alcoltest

I militari dell'Arma, verificate le condizioni dell’uomo che aveva rifiutato l’intervento dell’ambulanza del "118", lo hanno sottoposto all’alcoltest. Nella circostanza è stato riscontrato un tasso alcolemico di oltre 1 grammo per litro, in entrambe le prove: l'autista è stato quindi denunciato in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza con sinistro stradale (art. 186 co. 2 bis).

Espulsione a carico del conducente

Durante i successivi accertamenti presso la caserma di Seregno, è stato appurato che sull’uomo è pendente la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale emessa dall'Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Milano, che risale al 15 marzo dello scorso anno: quindi i Carabinieri provvederanno a trasferire l’indagato presso i competenti uffici della pubblica sicurezza. L'Arma ha effettuato un'altra operazione sul territorio comunale.