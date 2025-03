La sua patente era stata revocata nel 2023 e il suo tasso alcolemico era tre volte sopra quello consentito, ma nonostante questo viaggiava a Bellusco a bordo di una motocicletta, che non era nemmeno sua. E per giunta il mezzo non era nemmeno assicurato né revisionato.

Ubriaco e senza patente investe una donna: 32enne rischia una maxi-multa

È una vera e propria stangata quella che rischia un 32enne belluschese che nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 marzo stava percorrendo la via Bergamo quando, probabilmente per gli effetti dell’alcool, non si è accorto di una signora che stava attraversando la strada. L’impatto è stato inevitabile con il motociclista che ha perso il controllo del mezzo e dopo aver centrato la donna è finito contro un’automobile che proveniva nel senso contrario.

Vista la situazione è immediatamente partita la chiamata ai soccorsi. Dalla centrale dell’emergenza urgenza sul posto è stata inviata un’ambulanza in codice giallo, oltre che una pattuglia del comando di Polizia Locale Brianza Est.

Immediatamente il personale medico si è subito preso cura della donna, una signora di 52 anni di origini cinesi, che lamentava alcuni dolori dopo essere stata colpita dal motociclista. La signora è stata dunque caricata sull’ambulanza che in codice verde l’ha trasferita all’ospedale di Vimercate, dove è stata successivamente dimessa con cinque giorni di prognosi.

L'intervento del comando di Polizia Locale Brianza Est

Gli uomini della Locale guidati dal comandante Alessandro Benedetti invece si sono messi immediatamente al lavoro per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Messisi al lavoro per cercare di raccogliere le testimonianze dei presenti, gli agenti si sarebbero accorti che qualcosa non andava nel motociclista.

Hanno così deciso di sottoporlo all’alcool test che ha dato un esito che poco lasciava spazio ad interpretazioni. Nel sangue il 32enne aveva un tasso superiore all’1.5 grammi per litro. I controlli successivi dei ghisa belluschesi hanno inoltre evidenziato come il giovane avesse una patente revocata dal 2023. Al motociclista infatti il documento di guida era stato sospeso qualche anno fa, sempre per guida in stato d’ebrezza. Dopodichè il 32enne era stato fermato dai Carabinieri mentre era alla guida con la patente sospesa e dunque il documento gli era stato revocato. In più, come detto, la moto non era assicurata e sprovvista di revisione.

Il motociclista dunque è stato denunciato penalmente per guida in stato d’ebrezza e ora rischia una sanzione da capogiro. Sommando infatti tutte le violazioni, emerge un quadro incredibile che potrebbe portare la multa a lievitare fino a 14mila euro. Il 32enne rischia infatti una sanzione fino a 3200 euro per guida in stato di ebrezza, che si aggiungerebbero ad altri possibili 9mila euro massimi di multa per guida senza patente in aggiunta a 1500 euro, questi in concorso con il proprietario del mezzo, per mancata revisione del mezzo e mancato pagamento dell’assicurazione della motocicletta.