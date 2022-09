Ubriaco e senza patente, provoca un incidente vicino alle scuole: 50enne nei guai

E' finito nei guai il 50enne di Usmate Velate che nella mattinata di ieri, giovedì 22 settembre 2022, ha provocato un incidente nei pressi delle delle scuole: era ubriaco, senza patente e la sua macchina era sprovvista di assicurazione.

Ubriaco e senza patente, provoca un incidente davanti alle scuole: 50enne nei guai

I fatti sono accaduti in via Deledda. L'uomo, un 50enne residente in paese, si trovava a bordo della propria auto quando ha accidentalmente provocato un incidente urtando un altro veicolo. Sul posto sono immediatamente giunti gli uomini della Polizia locale del comandante Mario Nappi per accertare i fatti. Al loro arrivo si sono subito resi conto che l'uomo non era propriamente in sé e, dopo averlo sottoposto al test dell'etilometro, hanno accertato come il tasso di alcool nelle sue vene fosse cinque volte superiore al limite consentito.

Scatta il sequestro

Non solo, perché alla richiesta dei documenti, il 50enne non ha potuto consegnare la patente. "Semplicemente" perché non ce l'aveva, in quanto gli era già stata revocata in passato. In più, l'auto è risultata sprovvista di regolare copertura assicurativa. L'uomo è stato ovviamente denunciato per tutte le violazioni e il veicolo è stato posto sotto sequestro dagli agenti del comando di via Milano.