Ubriaco fradicio tampona un'auto: denunciato un 58enne di Albiate

Nonostante i bicchieri di troppo, si è messo alla guida. Sbagliando perché ha provocato un incidente, fortunatamente senza feriti. E' stato così denunciato dai Carabinieri.

Incidente ad Albiate

A finire nei guai un uomo di 58 anni, casa ad Albiate. Ieri, martedì 20 luglio 2021, intorno alle 19 stava percorrendo via Battisti, ad Albiate, alla guida della sua Kia Soul quando ha tamponato una Mercedes Classe E condotta da un 45enne residente a Besana in Brianza.

Ubriaco alla guida

I Carabinieri della stazione di Besana, intervenuti sul posto, dopo aver proceduto ai rilievi del sinistro, hanno sottoposto l'albiatese al test alcolemico: nel sangue aveva 2,62 g/l di alcol al termine della seconda prova, vale a dire oltre cinque volte il limite consentito dalla legge (0,5 g/l ). I militari hanno coì proceduto al ritiro della patente di guida e al sequestro del veicolo.

Intorno alle 2 di notte, al termine degli accertamenti, il 58enne albiatese è stato anche denunciato in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza.