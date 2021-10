Ubriaco molesta i clienti di un bar. Portato in ospedale, scappa e torna nel locale. Denunciato

A Meda

Un 44enne più volte ha importunato titolare e avventori, rendendo necessario l'intervento dei Carabinieri.

Ubriaco molesta i clienti di un noto bar di Meda. Allontanato e portato in ospedale, scappa e ritorna al bar. Denunciato dai Carabinieri.

Ubriaco molesta i clienti di un bar

Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021 i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Seregno sono intervenuti ben due volte in un noto bar di Meda, in via Cristoforo Colombo, dove un 44enne residente in città, già noto per reati contro la persona, in totale stato di ubriachezza, stava importunando in maniera molesta il titolare e gli avventori.

Portato in ospedale, scappa e torna al locale

Allontanato più volte, faceva sempre ritorno al bar, fino a quando sono intervenuti i Carabinieri ed è stato trasportato in ospedale in ambulanza. Anche in quell’occasione ha rifiutato le cure mediche, si è allontanato dall’ospedale e a piedi ha fatto ritorno al bar, dove ha continuato a importunare i clienti. Tornati di nuovo sul posto, i militari non hanno potuto fare a meno di denunciarlo per il reato di ubriachezza molesta e hanno fatto intervenire di nuovo i soccorsi sanitari.