Ubriaco, molesta i clienti di un locale con il suo pitbull e lo aizza contro la Polizia Locale

Ubriaco, ha molestato i clienti di un locale del centro di Seregno con il suo pitbull e lo ha aizzato contro gli agenti della Polizia Locale intervenuti per fermarlo: denunciato un pakistano 34enne.

Ubriaco, molesta i clienti di un locale con il suo pitbull

E' successo ieri sera, sabato 15 settembre, verso le 22, quando la Centrale operativa del Corpo di Polizia Locale ha ricevuto una richiesta di intervento da parte di un esercente del centro cittadino. Poco prima un uomo era entrato nell'esercizio con un grosso pitbull. Il cane era molto agitato e il padrone, in evidente stato di ubriachezza, non riusciva a governarlo. Quando l'animale ha tentato di aggredire una cliente che, a sua volta, era in compagnia del proprio cane, molti avventori si sono allontanati dall'attività perché impauriti.

Da qui la chiamata al Comando. Le autoradio della Polizia Locale sono arrivate in centro in pochi minuti. Nel frattempo, il cane e il suo proprietario si erano allontanati. L'equipaggio si è messo sulle tracce dell'uomo segnalato, trovandolo poco dopo in compagnia di quattro persone. Alla vista degli agenti, il gruppo si è sciolto. Il padrone e il cane sono stati raggiunti in via Magenta.

Ingerisce una busta di cocaina e aizza il pitbull contro gli agenti

Braccato, l'uomo ha estratto una busta contente cocaina e l'ha ingerita interamente, in pochi istanti, aizzando il cane contro gli agenti. Dopo alcuni minuti concitati, il pitbull è stato calmato. L'uomo ha accusato un malore ed è stato soccorso dal personale del 118. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione. Già finito nei guai con la giustizia (anche per una violenza sessuale) e raggiunto da diversi provvedimenti emessi dalla Questura di Vicenza (due ordini di rintraccio e un avviso orale), l'uomo, classe 1989, pakistano, residente in provincia di Vicenza ma domiciliato a Seregno, dopo essere stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Desio è stato denunciato all'autorità giudiziaria per ubriachezza molesta, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti.

Immediata la notifica dell'ordine di allontanamento, possibile anche grazie al nuovo regolamento di Polizia urbana. Il cane è stato ricoverato in una struttura.