Ubriaco, prende a calci e pugni gli agenti della Polizia Locale

Ubriaco, ha iniziato a dare in escandescenza e quando gli agenti della Polizia Locale, intervenuti su richiesta del personale del supermercato, hanno cercato di fermarlo, ha reagito con calci, pugni e sputi. E' successo in un supermercato di via Tonale a Seveso, oggi, giovedì 26 settembre.

Ubriaco, prende a calci e pugni gli agenti

Un trentenne rumeno, residente a Monza, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta. Nei suoi confronti è stato anche applicato l'ordine di allontanamento.

Necessario l'intervento di due pattuglie

Erano le 18.30 quando il personale della Polizia Locale è intervenuto nel supermercato di via Tonale per una persona ubriaca in escandescenza. È stato necessario l'intervento di due pattuglie. Sul posto anche un'ambulanza. Alla vista degli operatori della Polizia Locale, l'uomo ha opposto resistenza con calci, pugni e sputi. Tuttavia è stato immediatamente immobilizzato e messo in sicurezza.