Ubriaco, rifiuta l'alcoltest e aggredisce i carabinieri: arrestato

Ubriaco, rifiuta di sottoporsi all’accertamento etilometrico e aggredisce i Carabinieri. Arrestato un 30enne. E' successo a Carate Brianza.

Ubriaco al volante

La scorsa notte, la pattuglia dei Carabinieri di Carate Brianza ha fermato per una controllo un’utilitaria con una coppia a bordo. Il conducente dell’auto è apparso in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcolici e ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico, fuggendo a piedi.

Inseguito dai militari, raggiunti nel frattempo dai colleghi della Sezione Radiomobile di Seregno, il 30enne è stato bloccato. Ma non si è arreso, anzi, ha aggredito i carabinieri che alla fine sono riusciti a portarlo in caserma, insieme alla fidanzata, dove ha continuato imperterrito a dare fuori di matto danneggiando con dei calci una porta degli uffici. E' così finito in manette.

Convalidato l'arresto

Il tunisino, su disposizione della Procura della Repubblica di Monza, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Seregno per poi essere accompagnato in Tribunale a Monza dove, al termine del giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato.

Oltre ad essere indagato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato, il 30enne deve rispondere del rifiuto di sottoporsi all’accertamento etilometrico e della guida con la patente sospesa.