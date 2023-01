Ubriaco sfonda la recinzione di una ditta, scappa e nasconde l'auto: rintracciato e denunciato

Ubriaco ha sfondato la recinzione di una ditta a Carate Brianza, è scappato e ha nascosto l'auto. E' stato rintracciato e denunciato dai Carabinieri.

Chiamano per un incidente, ma quando arrivano i soccorsi non c'è nessuno

Alle 2.30 di notte il numero unico delle emergenze, 112, ha ricevuto la segnalazione di un sinistro stradale appena avvenuto a Carate Brianza, in via del Dosso, dove un’automobile era uscita di strada. La segnalazione raccontava di un incidente serio con una vettura che a velocità sostenuta aveva sbandato ed era finita contro il muro di cinta della ditta “L’Italiana Aromi” facendo attivare gli airbag. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi con l’invio di un’ambulanza e di una pattuglia dei Carabinieri di Verano Brianza. Ma sul posto nessuna traccia dell’incidente se non un muro di cinta danneggiato.

I Carabinieri hanno trovato l'auto incidentata

Intuendo l’accaduto, i militari si sono messi alla ricerca di chi avesse causato l’incidente. E così, dopo aver perlustrato la zona, in via Maria Montessori, a poca distanza, hanno visto un’auto isolata lungo la strada che dava l’idea di esser stata abbandonata poco prima. Si trattava di una Land Rover Discovery, con il muso danneggiato e, nell’abitacolo, airbag esplosi. Pochi dubbi che quello non fosse il mezzo che stavano cercando.

Rintracciato anche il conducente, evidentemente ubriaco

Proseguendo nelle ricerche, nella vicina via Lorenzo Lotto è stata poi individuata una persona in evidente stato di ebbrezza alcolica che ammetteva di essere il conducente del Discovery precisando che, poco prima, era uscito di strada in via Rivera per un colpo di sonno. L’inevitabile alcoltest con un risultato positivo di oltre 1,6 g/l di alcol nel sangue, ha però confermato che l’uomo, un giardiniere 33enne brianzolo, aveva anche abusato di bevande alcoliche.

Conducente denunciato, macchina sequestrata

I militari dell’Arma gli hanno ritirato la patente di guida e lo hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza con contestuale sequestro del mezzo ai fini della confisca.