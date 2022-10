Ubriaco si ribalta con l'auto e finisce in ospedale

Ubriaco si ribalta a bordo della sua automobile in via Belvedere, ad Arcore: ricoverato in codice verde all'ospedale di Vimercate.

Attimi di paura quelli vissuti nella notte tra venerdì 28 ottobre e sabato 29 ottobre nella frazione arcorese di Cascina del Bruno. Una manciata di minuti dopo l'una e mezza un 40enne, di origini sudamericane e residente in città, mentre si trovava al volante della sua automobile, una Fiat Punto, si è ribaltato dopo aver urtato l'isola spartitraffico che si trova al centro della carreggiata.

Un impatto tremendo

L'impatto è stato tremendo tant'è che per l'uomo si temeva il peggio. I primi a soccorrere il 40enne sono stati i carabinieri della stazione di Arcore e un agente della Polizia locale cittadina mentre si trovava fuori servizio e stava rincasando.

Sul posto è arrivata anche l'ambulanza. Fortunatametne la vittima dell'incidente se l'è cavata solo con qualche livido ma, in via precauzionale, è stato trasportato all'ospedale di Vimercate, in codice verde, per accertamenti.

Positivo all'alcol test

Quando le forze dell'ordine sono riuscite ad estrarre il 40enne dall'abitacolo hanno subito notato un forte odore di vino. A quel punto il 40enne è stato sottoposto anche all'alcol test per verificare se il guidatore guidava in stato di ebrezza. Il test ha dato esito positivo poichè il valore era superiore al limite consentito.