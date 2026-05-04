Nella notte del 24 aprile 2026, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monza, con il supporto dei militari della Stazione di Arcore, hanno arrestato un cittadino peruviano di 36 anni, residente a Busto Arsizio e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Ubriaco sul treno molesta i passeggeri e aggredisce i Carabinieri: arrestato

L’intervento è scaturito intorno alle ore 21.30 della serata precedente, a seguito di una segnalazione al numero di emergenza 112 da parte di un passeggero di un convoglio ferroviario sulla tratta Milano Porta Garibaldi – Lecco. La segnalazione era riferita ad un uomo che, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici, stava disturbando i viaggiatori.

L’intervento dei militari ad Arcore

L’individuo, fatto scendere dal treno alla stazione di Arcore dal personale ferroviario, ha tentato di salire su un secondo convoglio. All’arrivo dei Carabinieri, l’uomo ha opposto una ferma resistenza sfociata in una violenta colluttazione, durante la quale ha tentato persino di gettarsi sui binari. I militari sono tuttavia riusciti a immobilizzarlo in totale sicurezza, garantendo l’incolumità dei presenti. A seguito della colluttazione, uno dei militari ha riportato lesioni che hanno reso necessario il ricorso a cure mediche, mentre l’arrestato, trasportato per accertamenti all’Ospedale di Vimercate a causa del forte stato di agitazione, è stato successivamente dimesso.

L’uomo, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Monza, è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, in attesa del giudizio per direttissima.

All’esito dell’udienza svoltasi la mattina successiva, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria presso il luogo di residenza.