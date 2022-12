Ubriaco al volante di un'auto tampona due veicoli

Un sabato sera decisamente intenso per la Polizia Locale. Verso le 23.30 fermato un 28enne ubriaco, che al volante di un'auto ha tamponato altri due veicoli in corso Matteotti. Denunciato e sanzionato.

Pedone investito in via Galilei

Sabato di lavoro intenso per la Polizia Locale del comandante Giovanni Dongiovanni. Alle 18.30, all'altezza del civico 50 di via Galilei, è stato investito un pedone di 43 anni, soccorso dai sanitari del 118. L'investito non ha riportato lesioni gravi ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Dalle 20.30 gli agenti in servizio sono stati impegnati nel contrasto degli schiamazzi nelle aree centrali della città, con diversi interventi anche su richiesta dei cittadini.

Al volante ubriaco provoca un incidente

Verso le 23.30 la pattuglia è intervenuta in corso Matteotti, all'altezza del civico 75, per un tamponamento multiplo. Il conducente di una Volkswagen Polo, un 28enne residente in città, ha tamponato una vettura condotta da un seregnese di 59 anni e una mini-car Citroen, sulla quale viaggiava un 16enne di Desio. All'atto dei rilievi, gli agenti hanno constatato le condizioni psicofisiche del conducente che ha procurato il sinistro, completamente ubriaco. Aveva un tasso alcolemico di 2.0 g/l (quattro volte il limite previsto di 0.5 g/l). Il 28enne è stato sanzionato per aver causato il sinistro e deferito in stato di libertà all'Autorità giudiziaria per aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza.