Uccide la moglie e poi si suicida in Croazia: lei era la storica lattaia di Villasanta

Uccide la moglie e poi si toglie la vita. Sono di Vedano al Lambro i due coniugi trovati morti nella mattinata di lunedì 14 settembre a Lusinpiccolo, un piccolo centro turistico in Croazia sulle coste dell’Adriatico.

Uccide la moglie e si suicida, è mistero

Si tratta dell’82enne Edoardo Perret e della moglie Italba Giuseppina Vanzati di 72 anni. La donna era la storica lattaia di via Mazzini, a Villasanta. Vanzati, infatti, ha portato avanti l’attività dagli inizi degli anni ’90 fino al 2010. Nel 2012 il locale ha cambiato nome e gestore ed oggi si chiama “Il Giardino del Tempo” e si trova proprio accanto all’agenzia immobiliare “Tecnocasa”.

Stupore e sgomento a Villasanta. Infatti molti conoscevano i coniugi Perret e molti commercianti della via, sconvolti per la notizia, ancora faticano a credere a quanto accaduto in Croazia.

Coniugi molto conosciuti

Entrambi da molti anni vivevano nella cittadina croata con la famiglia. La tragedia è arrivata come un fulmine a ciel sereno in paese. La donna, cugina di primo grado dell’ex sindaco Antonio Vanzati, era nata e cresciuta a Vedano dove tutt’ora abita la sorella. L’ex primo cittadino, contattato, non ha nascosto la tristezza per quanto accaduto alla parente.

Ancora non sa con esattezza cosa è accaduto la mattina di lunedì, quando i due coniugi sono stati trovati senza vita. Il marito, per motivi ancora da accertare, secondo una primissima ricostruzione avrebbe infatti ucciso la moglie 72enne e poi si sarebbe tolto la vita gettandosi dalla finestra dell’abitazione nella quale abitavano.

