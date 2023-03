Una giornata come tante, durante la quale moglie e marito erano impegnati in alcuni lavori di giardinaggio, che si è trasformata in una tragedia imprevedibile e ancora tutta da ricostruire.

Uccisa dalla motosega sfuggita al marito. La tragedia colpisce il «Velate Rugby»

Un vero e proprio dramma, che ha sconvolto l’intera comunità di Imbersago e ha colpito anche la società del «Velate rugby», quello che nel primo pomeriggio di sabato scorso ha coinvolto Paola Martinelli e Fausto Canteri, 73 anni lei e 77 lui.

La coppia è infatti rimasta coinvolta in un incidente domestico rivelatosi fatale mentre si trovava nel cortile della propria abitazione, una villetta inserita nel tranquillo contesto del villaggio Monsereno, situato nell’omonima via. In particolare, moglie e marito erano impegnati nella manutenzione di una siepe, operazione che l’anziano (tra i fondatori del «Velate rugby») stava eseguendo con l’ausilio di una motosega, supportato dalla moglie che gli stava forse tenendo ferma la scala sulla quale l’uomo si trovava.

Improvvisamente, però, il 77enne, avrebbe perso l’equilibrio e di conseguenza non sarebbe più riuscito a controllare l’attrezzo, che gli sarebbe sfuggito di mano, colpendo la moglie all’altezza della spalla e ferendola mortalmente.

I soccorsi

Sarebbe stato proprio l’anziano, sconvolto e disperato, a chiedere aiuto, mentre la moglie avrebbe immediatamente perso conoscenza. Nonostante il tempestivo arrivo dei sanitari, giusti sul posto con l’elisoccorso, la donna sarebbe poi morta dissanguata.

Le forze dell’ordine, intervenute sul posto per effettuare tutti gli accertamenti del caso, non avrebbero dubbi circa la natura dell’episodio e avrebbero certificato l’incidente domestico, anche se l’esatta dinamica sarebbe ancora da ricostruire.

I due anziani, originari del Veneto, sono volti conosciuti e stimati a Imbersago. Arrivati nel Meratese nei primi anni ‘90, vivevano in paese ormai da diversi anni ed erano attivi all’interno della comunità. In paese erano da tutti conosciuti come una coppia affiatata e disponibile, entrambi impegnati nel Piedibus. La figlia Monica era anche stata consigliere comunale di Imbersago nel 2009.

La coppia era molto legata al Velate Rugby

Un dramma che coinvolge e sconvolge anche la famiglia del «Velate Rugby», alla quale entrambi i coniugi erano molto legati. Canteri era infatti un fondatore della società sportiva di Velate, nonché uno degli storici dirigenti. La moglie, invece, era una fedelissima sostenitrice della squadra in cui militano anche il figlio Luca e il nipote Riccardo. Sul corpo della donna sarà effettuata, proprio in queste ore, l’autopsia.

Il cordoglio della società sportiva

«Tutto il “Velate Rugby 1981” partecipa all’immenso dolore della famiglia Canteri per l’improvvisa scomparsa della signora Paola, moglie di Fausto, uno dei fondatori del Velate, mamma di Luca e nonna di Ricky, giocatori del nostro club - si legge nella nota di cordoglio della società - Tutti la ricordiamo come appassionata sostenitrice, la sua forza, la sua passione e la sua dedizione rimarranno per sempre nei cuori e nella memoria di tutti i sostenitori bianco azzurri. Oggi pomeriggio (domenica scorsa, ndr) in occasione della partita della nostra seniores verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Paola».

(nella foto di copertina Paola Martinelli)