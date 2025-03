Uccise l'assessore con il falcetto: condannato a 24 anni il vicino di Esino Lario

Uccise l'assessore con il falcetto: condannato a 24 anni

Durante l'ultima udienza, nella sua requisitoria, il pubblico ministero Chiara Stoppioni aveva chiesto per Biffi la condanna a 25 anni di reclusione. Uno in meno rispetto alla pena inflitta dai magistrati, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche. Secondo la ricostruzione, il diverbio, culminato con l'uccisione di Beghetto con un falcetto, sarebbe nato da un semplice sacco di pellet lasciato davanti alla porta sbagliata, degenerando in tragedia. Il fatto è avvenuto in via Stoppani; sul posto erano intervenuti i Carabinieri del Comando provinciale di Lecco, il sostituto procuratore di turno della Procura di Lecco e il personale del Nucleo investigativo per i primi rilievi.

L'omicidio e l'arresto del vicino di casa

Biffi era stato fermato sul posto; era stato lui stesso, subito dopo l’omicidio avvenuto intorno alle 9 del mattino, ad allertare le Forze dell’ordine, mettendo in moto la macchina dei soccorsi, risultati purtroppo vani per Beghetto. L’uomo aveva fornito la propria versione dei fatti, assumendosi la responsabilità dell'omicidio. Oggi, dopo una camera di consiglio lampo, la corte ha stabilito anche un risarcimento di circa 1 milione e 400 mila euro per i familiari della vittima, ovvero la moglie e i due figli di Pierluigi Beghetto.