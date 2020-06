Ultima campanella per la storica maestra Nicoletta

Alzino la mano, e parlando di scuola la metafora calza a pennello, i pochi che a Villasanta non hanno mai risposto all’appello della storica maestra Nicoletta Daelli. Lunedì, dopo 42 anni di in cattedra (41 dei quali trascorsi a Villasanta e uno ad Arcore) la maestra della scuola elementare “Oggioni”, nata e cresciuta in paese e conosciuta anche per la sua passione viscerale per l’Inter (ha l’abbonamento allo stadio da anni) ha lasciato il mondo della scuola per raggiungere la meritata pensione.

Festa a sorpresa con striscioni fuori da scuola e da casa

E per omaggiarla dell’importante traguardo raggiunto lunedì mattina la rappresentante di classe Mary Tolomeo, insieme ad un’altra mamma Laura Corno, hanno appeso fuori dalla scuola «Oggioni» uno striscione di ringraziamento per le maestre della classe 5^D Laura, Nicoletta, Rita e Cri con scritto: «Maestre speciali».

Mentre lunedì pomeriggio i suoi bambini, simbolicamente anche a nome dei tanti alunni incontrati dalla maestra in questi 42 anni, sono andati a trovarla sotto il balcone della sua abitazione per esprimerle la loro gratitudine per questi anni di insegnamento a Villasanta con uno striscione con scritto: «”Grazie” è un abbraccio tramutato in parole».

“Insegnare è una missione”

Una vita intera dedicata a un lavoro che lei stessa non esita a definire una grande passione, una missione vissuta con umiltà.

“Ho dedicato la mia vita alla scuola e a tutti i bambini che qui ho incontrato in questi 42 anni – ha sottolineato Daelli – Di ognuno conservo un ricordo particolare. Essere un’insegnante significa non solo trasmettere conoscenze, ma anche educare alla vita, ascoltare, rendersi partecipe del vissuto di chi si ha di fronte. Ho fatto tutto ciò per tanti anni con dedizione e amore, senza mai stancarmi…”.

