Ultimo nato 2020 e prima nata 2021 a Vimercate: benvenuti Tommaso e Olivia!

Il 2020 si chiude a Vimercate con la nascita del piccolo Tommaso. Mentre il 2021 si apre con un fiocco rosa con la nascita di Olivia. Sono loro i piccolini venuti al mondo nelle ultime ore nel nosocomio di Vimercate.

Ultimo nato 2020 e prima nata 2021: benvenuti Tommaso e Olivia

Tommaso Lombardini, ultimo nato dell’anno che si siamo appena lasciati alle spalle, è venuto al mondo alle 12.10 di ieri, giovedì 31 dicembre. Mamma Chiara e papà Patrizio sono felicissimi per l’arrivo del piccolo e presto torneranno a casa, a Cernusco sul Naviglio.

Olivia Folliero invece è la prima nata di questo 2021. E’ venuta alla luce a mezzanotte e trentacinque minuti. I suoi genitori, mamma Erica e papà Enzo, risiedono a Carugate.

Nascite in calo nel 2020

Per quanto riguarda il bilancio delle nascite del 2020, come ci si aspettava, queste ultime sono in calo rispetto al 2019. Lo scorso anno sono nati 1272 bambini, mentre nel 2019 le nascite erano state 1369.

Da ricordare che l’Ospedale di Vimercate è uno dei pochi centri regionali autorizzati ad effettuare parti di gravide covid+, con percorsi protetti e differenziati.