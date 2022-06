A Seregno l'ultimo saluto all'ex comandante dei Carabinieri Emidio Fabiani, aveva 79 anni. Il funerale in Basilica, alla presenza di una rappresentanza dell'Associazione nazionale Carabinieri e di numerosi ex colleghi.

L'ultimo saluto all'ex comandante dei Carabinieri

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 giugno, è stato celebrato il funerale di Emidio Fabiani, dalla metà degli anni Settanta comandante della Stazione dei Carabinieri di Desio e dal 1981 al 1988 al comando della Stazione di Seregno. Le esequie in Basilica San Giuseppe sono state officiate da don Mauro Mascheroni, alla presenza del diacono permanente Giuseppe Coiro, già sottufficiale nella sezione Radiomobile della Compagnia di Desio e vice comandante della Stazione di Carate.

In Basilica presenti numerosi ex colleghi

Alle esequie era presente il comandante della Compagnia locale, maggiore Emanuele Amorosi, il comandante della Stazione locale maresciallo Nicola Colella e una delegazione dell'Associazione nazionale Carabinieri di Seregno, Desio e Monza, guidata dal presidente Vito Potenza che ha letto la preghiera del Carabiniere. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale e numerosi ex colleghi, che hanno ricordato Emidio Fabiani per le sue doti di lealtà, onestà, equilibrio, coraggio e senso del dovere. Investigatore di grandi capacità, sono state numerose le brillanti operazioni condotte nell'Arma, in particolare per i sequestri Schiatti, Cesana ed Elli e per l'arresto della banda dei rapinatori del Molinello.

