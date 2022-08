Un 23enne muore in un incidente in moto a Ibiza

Un 23enne originario di Lissone, ma residente a Biassono è morto in un incidente in moto a Ibiza. Marco De Angelis, classe 1998, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo contro un muro

La tragedia in moto a Ibiza

Secondo quanto ricostruito dai media spagnoli spagnoli, l'incidente è avvenuto intorno alle 23,37 di domenica 7 agosto lungo una strada di Sant Jordi, località a sud dell'isola dell'arcipelago delle Baleari. Marco De Angelis, 23 anni (ne avrebbe compiuti 24 a dicembre), avrebbe perso il controllo della moto finendo contro un muro. Le sue condizioni sono parse subito gravi, quindi si sono immediatamente attivati i soccorsi. Sul posto si sono precipitate due ambulanze: nonostante le disperate manovre di rianimazione, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nel violento schianto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Sant Josep e della Guardia Civile.

La scoperta degli amici

Marco, originario di Lissone, dal 2001 si era trasferito nella vicina Biassono, ma continuava a mantenere i legami con Lissone dove frequentava l'oratorio di san Giuseppe Artigiano e con Monza per i suoi studi all'Hensemberger, si trovava a Ibiza con alcuni amici. Domenica sera si trovava con loro in un ristorante quando dopo la cena si è allontanato a bordo di uno scooterone per andare a salutare una persona conosciuta in vacanza. Allarmati dalla sua assenza prolungata, gli amici hanno provato a chiamarlo al cellulare ma a rispondere è stata la Polizia spagnola che ha comunicato loro la tragica notizia.

Il cordoglio del sindaco