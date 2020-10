Un altro caso positivo alla primaria Rodari di Cesano. Si tratta di un contagio in una classe quarta.

Un altro caso positivo alla primaria Rodari di Cesano

Terzo e quarto caso di positività al Covid-19 nelle scuole della città. Sono stati registrati entrambi nella stessa classe della scuola primaria Rodari.

Nel plesso del quartiere Molinello venerdì si è registrata una positività in una classe quarta. L’alunno contagiato aveva interrotto la frequenza delle lezioni già da qualche giorno, dopo essersi sottoposto al tampone per un caso di positività nella sua famiglia. I compagni di classe (e i maestri) sabato si sono sottoposti al tampone: a seguito dell’esame è stata accertata una nuova positività. Da indicazioni di Ats, tutti gli alunni della classe, e i loro insegnanti, dovranno rimanere in isolamento domiciliare fino al 15 ottobre. La scuola ha già avviato per la classe in quarantena la didattica a distanza.

Salgono quindi a quattro i casi di positività al Covid-19 nelle scuole della città, due dei quali, come detto, nella stessa classe. Il primo era venuto alla luce a metà settembre in una sezione della scuola dell’infanzia Montessori al Villaggio Snia, il secondo a fine mese in una classe del primo anno dell’istituto superiore Majorana.

Risultati negativi al tampone di chiusura sorveglianza, giovedì 24 settembre i 17 piccoli della Montessori hanno terminato l’isolamento domiciliare e hanno ripreso a frequentare la comunità scolastica, previa acquisizione dell’attestazione di riammissione rilasciata dal loro pediatra, come da indicazioni regionali.

La classe del Majorana, composta da 24 studenti, è invece ancora in isolamento domiciliare: sottoposti al tampone dopo la positività di un compagno, ragazzi e ragazze sono dovrebbero rientrare a scuola nei prossimi giorni. Nel frattempo, per loro, le lezioni proseguono con la didattica a distanza.

TORNA ALLA HOME