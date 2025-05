Un altro dolore per i veranesi: si è spento don Peppino

Settimana davvero triste per Verano: dopo l'addio a don Giovanni Rigamonti, pochi giorni fa, è arrivato anche quello per don Peppino, storico parroco in paese. Per 36 anni ha guidato la comunità di fedeli.

Per 36 anni era stato parroco a Verano

Grande cordoglio per la scomparsa giovedì notte dell’amatissimo e storico parroco di Verano, don Peppino Aldeni, 96 anni. Il sacerdote aveva lasciato il paese nel 2007, scegliendo di andare in pensione. Per ben 36 anni aveva guidato la comunità che ruota attorno alla chiesa dei Santi Nazaro e Celso. Si era trasferito a Busto Arsizio dove viveva da diversi anni, ma ha sempre tenuto molto vivo il suo legame con i suoi ex parrocchiani. Un sacerdote molto amato, che nel 2008 aveva ricevuto anche la cittadinanza onoraria dall'allora sindaco. Un punto di riferimento per tante famiglie e fedeli che hanno continuato a restare in contatto con il don, tanto da voler organizzare in paese, sei anni fa, la sua festa di compleanno per i 90 anni. In quell'occasione don Peppino era tornato a Verano per dire la messa e brindare insieme ai suoi coscritti.

Prima don Giovanni e poi don Peppino

La notizia della morte del sacerdote ha molto colpito i veranesi, già provati in questi giorni dall'addio a don Giovanni Rigamonti, il sacerdote che aveva preso il posto di don Peppino nel 2007 e che è rimasto a Verano per 13 anni. Don Giovanni si è spento lunedì 11 maggio a Senna Comasco, nel comune dove da due anni era vice parroco. Mercoledì 14 maggio, a Verano, in quella che ha sempre considerato la sua chiesa parrocchiale, si sono poi svolti i funerali. Moltissimi i presenti. E a distanza di pochi giorni è poi arrivata un'altra triste notizia per i parrocchiani: la morte di don Peppino.

Funerali a Busto e sepoltura a Verano

Don Peppino ha visto generazioni crescere, ha battezzato e poi sposato quegli stessi ragazzi che seguiva all'oratorio. Li ha visti diventare uomini e donne, e poi anche anziani. Una lunga vita la sua, che ha sempre accompagnato le vite anche dei suoi ex parrocchiani. Un punto di riferimento, una persona di famiglia a cui molti sono rimasti legati. Un legame però reciproco, tant'è che dopo le esequie, che si svolgeranno a Busto Arsizio lunedì, il feretro verrà sepolto a Verano. La parrocchia sta anche organizzando un pullman per accompagnare i fedeli al funerale.