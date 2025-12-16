La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, ha arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, un 20enne marocchino, con regolare permesso di soggiorno e dimorante a Limbiate.

Un altro “pony express” della droga arrestato dalla Polizia

Nel corso dei servizi di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, la Squadra Mobile di Como in questi giorni, ha intensificato le operazioni di controllo e repressione del fenomeno.

Infatti, nel pomeriggio di ieri, i poliziotti dell’antidroga, hanno focalizzato la loro attenzione sul marocchino di 20 anni, più volte segnalato quale venditore di droga, dimorante Limbiate e che si spostava, a bordo di un’autovettura presa a noleggio, per consegnare a domicilio le dosi di cocaina ai suoi clienti nella città di Como.

Gli agenti lo hanno pedinato per quasi tutto il pomeriggio, raccogliendo informazioni, dettagli e soprattutto riscontri, che hanno permesso loro di bloccarlo, non senza difficoltà, nel parcheggio di un discount di via Asiago.

La fuga a piedi è durata poco

Infatti, lo straniero quando si è reso conto che le auto che lo stavano raggiungendo nascondevano un controllo di Polizia, ha abbandonato il veicolo fuggendo a piedi.

La sua fuga è però decisamente durata pochissimo in quanto subito riacciuffato dai poliziotti della Mobile che lo hanno riportato al suo veicolo.

Dalla prima ispezione tra l’auto e la sua persona gli agenti della Mobile hanno trovato quasi 8 grammi di cocaina divisi in dosi, più di 12 grammi di hashish e 600 euro in contanti, ritenuti il frutto dello smercio della droga fino a quel momento documentato.

Portato in Questura, dopo gli atti di rito è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e come da disposizioni del P.M. di turno, avvertito dell’avvenuto arresto, trattenuto nelle celle di sicurezza fino al processo per direttissima che si è svolto questa mattina in Tribunale a Como.