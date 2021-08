Un altro sabato sera da dimenticare a Desio, lite in via Garibaldi due giovani accoltellati

Un altro sabato sera da dimenticare a Desio. Ieri, sabato 31 luglio 2021, in via Garibaldi due giovani sono stati feriti durante una rissa.

Due giovani accoltellati. E' questo il risultato di un altro sabato sera sopra le righe in città. Ieri sera, sabato 31 luglio 2021, nel corso di una lite due giovani di 20 e 22 anni sono stati accoltellati. L'episodio è avvenuto in via Garibaldi poco dopo le 23.30. Sul posto sono accorsi tre ambulanze, un'automedica e i carabinieri. Uno dei giovani, colpito all'addome, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, mentre l'altro è stato portato in codice giallo al locale nosocomio.