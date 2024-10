Un anno di sinergia tra le Polizie Locali di Meda, Seveso e Limbiate: tutti i numeri

Un anno fa i Comuni di Meda, Seveso e Limbiate siglarono una convenzione per i servizi congiunti di Polizia Locale. Ed è giunto il momento di tirare le somme del primo anno di attività, che ha visto i tre Comandi impegnati in controlli di polizia stradale e non solo.

Tre Polizie Locali hanno unito le forze

La convenzione, siglata nel 2023 per una durata di 5 anni, ha lo scopo di intervenire in tutte le materie di polizia locale, polizia giudiziaria, stradale, annonaria, commerciale e ambientale con interventi strutturali e pianificati, oltre a interventi di mutuo soccorso e pronto intervento, ma anche educazione stradale, supporto in occasione di grandi eventi e formazione del personale. In quest'anno l'accordo ha dato numerosi risultati.

400 veicoli controllati e 200 persone sottoposte ad alcoltest

Le Polizie Locali in convenzione hanno svolto svariati interventi in mutuo soccorso e 14 interventi in emergenza a supporto del comando richiedente. Sono state ritirate 10 patenti di guida, 12 veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, 400 veicoli controllati e 200 persone sottoposte ad alcoltest, 10 deferimenti sull’autorità giudiziaria, 26 interventi commerciali, 32

interventi nei pubblici esercizi e 12 interventi ambientali.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

I posti di controllo ad alto impatto con otto pattuglie

Sono stati eseguiti in maniera costante posti di controllo ad alto impatto finalizzati al potenziamento della sicurezza stradale con 8 pattuglie e 16 operatori per ciascun servizio, servizi che sono stati svolti nelle arterie più trafficate dei territori convenzionati. Sono stati inoltre fatti interventi nelle stazioni di Meda e Seveso, oltre a imponenti controlli sulla Monza-Saronno nel territorio di

Limbiate. I tre comandi inoltre hanno controllato i mezzi pesanti, sottoponendo a verifiche capillari 49 autocarri.

Apparati radio per una comunicazione più veloce

La sinergia nata con la convenzione tra Meda, Seveso e Limbiate ha innalzato il senso di sicurezza sulle strade e il costante impegno degli operatori ha permesso di prevenire e reprimere comportamenti pericolosi su determinate arterie stradali, come i tratti in uscita dalla Milano-Meda. Inoltre gli agenti si sono dotati di apparati radio in grado di comunicare tra le rispettive centrali operative, favorendo così una comunicazione più celere negli interventi.