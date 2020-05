Un applauso per ringraziare chi è rimasto in casa. Lo propone il “Forum delle associazioni familiari”, l’appuntamento è per domenica alle 18.

L’appuntamento è per domenica alle 18, l’invito è ad affacciarsi a un balcone o a una finestra e applaudire e ringraziare. Ringraziare genitori, bambini e nonni che non uscendo di casa hanno dato un contributo decisivo al bene comune.

È il flash-mob nazionale #graziefamiglie, lanciato dal Forum delle associazioni familiari e a cui aderisce anche il Forum di Monza e della Brianza, in programma domenica 3 maggio, alle ore 18. Non una festa o un segnale per dire che è finito tutto, “ma un’occasione per ribadire che l’impegno per le famiglie nel continuare a fare da ammortizzatore sociale vivendo in spazi stretti per mesi, evitando tensioni sociali, rinunciando a vedere i parenti più stretti”.

“Un’occasione per dirsi grazie”

“Un modo non convenzionale – sottolineano i promotori dell’iniziativa – per tributare un riconoscimento alle famiglie della Brianza e del Paese per quanto hanno saputo organizzare, sacrificare, superare, sopportare finora in questi oltre due mesi di lockdown obbligatorio. Un’occasione, per i nuclei familiari italiani, per ‘dirsi’ grazie e lanciare nel contempo un segnale anche alla nostra regione: nella ‘fase 2’ bambini, mamme, papà, nonni meritano a pieno titolo di essere protagonisti della narrazione e delle misure economiche e sociali.

“Abbiamo giustamente ringraziato medici, infermieri e sanitari, ma non le famiglie che hanno risposto con responsabilità in questi mesi, dimostrando di essere la realtà in grado di tenere unito il Paese”, spiega il presidente nazionale del Forum delle Associazioni familiari Gigi de Palo. Che aggiunge: “Non possiamo darle sempre per scontate e non dobbiamo farlo per quello che, in questi mesi, hanno fatto per la sicurezza e la salute delle nostre città e dell’Italia: per tutto questo, le famiglie meritano di essere ringraziate. Domenica ci faremo un bell’applauso e ci diremo un grande ‘grazie’ per sottolineare e onorare l’atteggiamento positivo e il contributo di bene comune che le famiglie hanno dato e stanno dando al Paese”.

