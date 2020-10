Un calciatore positivo al Covid, si ferma anche la prima squadra della Dipo.

Tampone positivo

Anche nel calcio dilettantistico si allarga a macchia d’olio il problema dei contagi da coronavirus. La società di Vimercate ha infatti appreso che un suo calciatore della prima squadra, guidata da mister Sergio Villa, è risultato positivo al tampone.

Domenica scorsa non era stato convocato

Si tratta di un giocatore che era sceso in campo a metà della scorsa settimana in occasione del match di Coppa Lombardia, mentre non era stato convocato per la partita di campionato disputata domenica a Carugate e già da alcuni giorni non si allenava.

Isolamento fiduciario in attesa dei tamponi

La società, in attesa di disposizioni da parte dell’Ats e in attesa che giocatori e staff vengano sottoposti a loro volta a tampone, ha deciso di mettere tutti in isolamento fiduciario.

L’incontro di domenica con il Bovisio Masciago è stato quindi posticipato a data da destinarsi.

Il caso della Speranza Agrate

Nei giorni scorsi si era fermata la prima squadra della Speranza Agrate, che milita in Eccellenza, dopo aver appreso che quattro giocatori della Pontelambrese, affrontata domenica, erano risultati positivi. I successivi tamponi sui calciatori di Agrate hanno dato esito negativo e da ieri, giovedì, la squadra ha potuto tornare ad allenarsi

Torna alla home.