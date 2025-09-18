Un cervo morto nel parco Aldo Moro

Una carcassa di un cervo maschio, di circa 4 anni, e del peso di 250 kg.

L’incredibile scoperta nel parco cittadino di Agrate

Un’incredibile e triste scoperta fatta nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 settembre, all’interno del parco Aldo Moro, ad Agrate Brianza, a due passi dal centro cittadino.

Avvistato una prima volta, ancora vivo, in mattinata

A recuperare il povero animale sono stati gli uomini della Protezione civile, insieme alla Polizia locale e alla Polizia provinciale. A segnalare la presenza del cervo, purtroppo ormai morto, è stato un cittadino residente in un condominio che confina con il parco, sul fronte verso via madre Ada Bianchi. La certezza è che il grande ungulato era morto da poco tempo. Anche perché nella prima mattinata di oggi era stato avvistato, vivo e vegeto, sempre all’interno del parco da alcune persone che avevano subito segnalato la cosa alla Polizia locale.

Le ricerche non avevano dato esito, poi la segnalazione di un cittadino

Gli agenti, giunti sul posto, avevano effettuato un lungo sopralluogo che però non aveva dato esito. Poi, la triste scoperta fatta nel primo pomeriggio.

Morto probabilmente per infarto

L’ipotesi più probabile è che l’animale, dopo essersi infilato all’interno del parco, abbia cercato in qualche modo di uscire tentando di saltare la recinzione senza riuscirci. A quel punto, rimasto intrappolato tra la recinzione e un piccolo bosco di bambù, in un angolo del parco, sarebbe stato sopraffatto da una condizione di shock che lo avrebbe poi portato alla morte per infarto. Ad una prima verifica, infatti, secondo gli uomini della Polizia provinciale che hanno recuperato la carcassa, messa a disposizione di Ats, non ci sarebbero segni di ferite o altro che potrebbe far pensare ad una morte violenta. Sul posto anche il sindaco Simone Sironi.

Come è arrivato ad Agrate?

Da capire anche come l’animale sia arrivato ad Agrate. L’ipotesi più probabile è che sia fuggito da qualche tenuta della zona. Alcuni giorni fa pare che una coppia di cervi fosse stata avvistata mentre vagava nel territorio di Cavenago, non lontano da Agrate.

Il recupero del cervo