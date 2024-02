Un divieto di sosta gli costa quasi mille euro

Un divieto di sosta è costato quasi mille euro a un cittadino che qualche giorno fa aveva parcheggiato la sua Audi in via Ticino, al Polo di Meda, in corrispondenza di un incrocio.

Auto in divieto di sosta e senza assicurazione

Gli agenti della Polizia Locale, intervenuti per contestare il divieto, hanno accertato che il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa e hanno pertanto provveduto a rimuoverlo.

Il proprietario si è beccato una multa di 953 euro

Al proprietario è stata data una multa di 87 euro per il divieto di sosta e di 866 per la mancata assicurazione, per un totale di 953 euro. Non solo: gli sono stati decurtati cinque punti dalla patente di guida.