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Un educatore professionista e stipendiato presiederà in modo stabile e continuativo i cortili degli oratori arcoresi per 30 ore settimanali. È questo il frutto più concreto e significativo maturato al termine di «Insieme con loro e per loro», il progetto biennale promosso dalla Comunità Pastorale Sant’Apollinare e sostenuto da Fondazione Cariplo nell’ambito del bando “Porte Aperte” (che prese il via nel 2024) in sinergia con la Fondazione Peppino Vismara e la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza.

Una risposta al calo di vocazioni… ma non solo

Di fronte a un panorama ecclesiale caratterizzato da sacerdoti sempre meno numerosi e sovraccaricati da impegni amministrativi e pastorali, la sola presenza dei preti non basta più a garantire quel presidio quotidiano di cui i ragazzi hanno bisogno. Per guidare gli spazi giovanili occorrono oggi competenze pedagogiche specifiche, un solido bagaglio di esperienza sul campo e la capacità di decodificare i nuovi linguaggi generazionali. Da qui la scelta coraggiosa e strategica della parrocchia: investire risorse proprie per inserire una figura educativa stabile, affidando l’incarico a Giacomo Valtolina, che prenderà servizio ufficialmente attraverso la cooperativa «Aquila e Priscilla». La svolta è stata annunciata nel corso del momento di restituzione pubblica organizzato sabato scorso nel salone dell’Oratorio Sacro Cuore. L’evento non si è configurato come un semplice bilancio formale di fine finanziamento, ma come un vero e proprio cantiere di idee per ripensare l’oratorio come presidio educativo contemporaneo, capace di dialogare con la scuola, le famiglie, lo sport e i nuovi media.

Magni: “Un nuovo lavoro che qualifica il ruolo dei volontari”

A tracciare il quadro economico e il valore pedagogico dell’operazione è stato Luca Magni, che ha ripercorso l’evoluzione del progetto: «In questi due anni tante volte ci siamo chiesti come avremmo fatto al termine del percorso. In questi ultimi mesi è maturata la consapevolezza e la necessità di investire sulla presenza di un educatore. Giacomo verrà assunto ed è il frutto bello di questo cammino, con un impegno di 30 ore settimanali».

Magni si è poi soffermato sul tema cruciale della sostenibilità e sul cambio di paradigma che questa novità comporta per tutta la comunità: “Come rendere sostenibile questa decisione sia a livello economico sia da un punto di vista lavorativo? Sicuramente parteciperemo a nuovi bandi per accedere alle risorse, ma questo richiederà alla comunità di organizzarsi per strutturare e scrivere progetti educativi complessi. Mi preme evidenziare che oggi stiamo inserendo all’interno della vita dei nostri oratori una nuova figura educativa che presiede il cortile. Sostenibilità vuol dire creare un nuovo lavoro su un progetto totalmente nuovo. È vero, stiamo delegando alcuni compiti a un educatore professionista e retribuito: se da una parte c’est il rischio di delegare tutto a lui, dall’altra c’è l’opportunità straordinaria per tutti i volontari di ripensare e riqualificare il proprio ruolo”.

Il quadro sociologico e l’esempio del gruppo “Eppure soffia”

L’inserimento dell’educatore va a innestarsi in un contesto sociologico complesso, segnato da una forte spaccatura anagrafica all’interno della vita parrocchiale. Oggi, infatti, la realtà degli oratori arcoresi registra una forte presenza di volontari over 55 da una parte e di giovanissimi diciottenni dall’altra, con una totale assenza della fascia di mezzo compresa tra i 20 e i 50 anni. In questo scenario spicca tuttavia una controtendenza positiva: la situazione dell’Oratorio del Santo Rosario, che vede la presenza attiva di un gruppo di giovani tra i 17 e i 20 anni – i ragazzi del gruppo «Eppure soffia» – che hanno scelto con determinazione di rimanere e vivere l’oratorio, una decisione affatto scontata nel panorama odierno.

Dai compiti ai podcast: le attività che riavvicinano i ragazzi

Tra i tasselli chiave che hanno caratterizzato il biennio rientrano la riapertura del bar dell’Oratorio Sacro Cuore e l’avvio pomeridiano del progetto di aiuto compiti. Un’attività che, come sottolineato nel corso della restituzione, ha avuto una valenza strategica ben precisa: «Ovviamente l’aiuto compiti era una scusa per farli venire qui, farli confrontare e vivere l’oratorio in totale libertà – è stato spiegato –. E i numeri sono aumentati, segno evidente che l’obiettivo è stato raggiunto. Abbiamo avuto trenta-quaranta ragazzi di terza media, e la scommessa è stata proprio questa: venite in oratorio a fare i compiti, ma poi dovete starci anche per fare altro». A completare l’offerta formativa ed esperienziale sono stati inoltre attivati specifici laboratori di cucina e di produzione podcast, strumenti ideali per mettere alla prova le abilità dei giovani, favorire il lavoro di squadra ed esplorare i nuovi linguaggi espressivi e digitali.

La testimonianza di Valtolina: “Abbiate fiducia nei ragazzi considerati “faticosi”

A dare un volto umano e appassionato a questa scelta sono state le parole dello stesso Valtolina, nato e cresciuto nel quartiere e pronto ora a spendersi in veste professionale: «Per me è stato davvero emozionante lavorare qui. Sono un ragazzo di Arcore, nato e cresciuto a 300 metri dall’oratorio. Ho vissuto la mia giovinezza in questi spazi e sono felice di aver fatto parte di questo progetto che ora prosegue con il mio inserimento come educatore professionale. Due anni fa, quando ho varcato la soglia dell’oratorio per il progetto, non sapevo bene cosa aspettarmi: era da tanto tempo che non vi entravo. La prima cosa che ho fatto è stata mettermi in ascolto dei ragazzi che frequentano il Sacro Cuore, confrontandomi con chi lo vive tutti i giorni».

Un lavoro sul campo fatto di pazienza, fermezza e costruzione di fiducia reciproca: «All’inizio mi sono confrontato con ragazzi che vivevano l’oratorio quasi come se fosse un parchetto qualsiasi, facendo capire loro che bisognava avere rispetto per questo luogo. Piano piano li ho integrati nella vita oratoriana: ho cercato di coinvolgerli facendoli lavorare come baristi, poi sono diventati animatori dell’oratorio estivo… E l’ultimo giorno di grest piangevano, perché qualcuno aveva deciso finalmente di scommettere su di loro. Erano ragazzi considerati “faticosi”, che magari a prima vista facevano paura, e che invece hanno dato una risposta incredibilmente positiva».

Il parroco: “L’oratorio deve essere una porta aperta per tutti”

L’incontro ha visto gli interventi di diversi attori del territorio che hanno arricchito il dibattito. L’educatrice Alessandra Zecchini ha portato la sua testimonianza sulle attività svolte con i giovani durante il biennio, mentre Marco Cau della cooperativa Pares si è soffermato sul concetto di “comunità educante”. Il quadro pastorale e pedagogico è stato ricomposto da don Matteo Frigerio, coadiutore della Comunità pastorale, e da Damiano Meregalli, dottore di ricerca in Pedagogia.

A tirare le fila del percorso è stato il parroco, don Virginio Vergani, che ha sottolineato come la vera scommessa dell’oratorio risieda nella partecipazione attiva dei laici e nell’ascolto profondo dei bisogni delle famiglie. “Mi piacerebbe che ogni parrocchia si dotasse di un Consiglio dell’Oratorio per poi averne uno unico per tutta la comunità – ha concluso il parroco – Lo sguardo non deve essere su cosa faccio ma su cosa farò e per questo il progetto educativo deve rispondere alla domanda: quale stile di relazioni voglio instaurare? L’oratorio deve essere porta di comunità, cioè per tutti. Porta dell’appartenenza dove ognuno deve potersi sentire a casa. E poi ancora porta delle relazioni cioè mi sta a cuore e sono insieme qui a te. Infine porta della fede: l’oratorio deve esprimere un altro modo di vivere le fatiche e la marginalità”.