Un guasto a un camion blocca lo scuolabus

Un camion ha avuto un guasto sui tornanti di via Vittorio Veneto a Triuggio e ha bloccato lo scuolabus.

Bloccato lo scuolabus

Erano circa le 8.10 di questa mattina (giovedì 26 gennaio 2023) quando un autoarticolato ha avuto un guasto mentre percorreva via Vittorio Veneto in direzione di Albiate. Il camion si è bloccato proprio sui tornanti, di fronte al bar Bersò e ha causato notevoli disagi alla circolazione, specialmente allo scuolabus che si trovava in coda e ha dovuto fare retromarcia.

Un guasto a un camion

L'autoarticolato ha avuto un problema tecnico al rimorchio e si è bloccato. Il conducente del pesante mezzo è riuscito ad accertare il danno in tempi brevi ovvero la rottura di un tubo che collega la motrice, ed è riuscito a sistemarlo. Nel frattempo però si sono formate lunghe code di veicoli: sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia locale di Triuggio per fare viabilità. La situazione è tornata alla normalità poco prima delle 9.