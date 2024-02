Un incendio alla grotta di Lourdes

Intervento urgente dei Vigili del Fuoco per un incendio che ha interessato la grotta di Lourdes di Verano Brianza

L'incendio alla grotta di Lourdes

L'allarme è scattato intorno alle 13.30 di domenica nel comune di Verano Brianza in via Rimembranze: presso la grotta di Lourdes è giunta una autopompa di Carate Brianza dei Vigili del Fuoco per un incendio che ha coinvolto un candeliere e della vegetazione rampicante attorno alla grotta. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento, l'incendio non sì è propagato alla restante vegetazione.