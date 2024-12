Incendio a Cesano, gravemente danneggiato un appartamento: sei famiglie sfollate

AGGIORNAMENTO DELLE 16.45: risultano sfollate sei famiglie. Al momento sono in corso le opere di minuto spegnimento e di recupero beni.

Grave incendio a Cesano Maderno poco dopo mezzogiorno.

Incendio a Cesano, gravemente danneggiato un appartamento

Le fiamme sono divampate, per cause ancora da chiarire, in una corte di via Novara, in zona centrale. Immediatamente sono accorsi sul posto i Vigili del fuoco che, con l'ausilio di diversi automezzi, stanno lavorando da diverse ore, prima per spegnere le fiamme e al momento per mettere in sicurezza l'area.

Un appartamento al primo piano della corte risulta gravemente danneggiato, oltre a 200 mq di tetto che è crollato.

Fortunatamente gli alloggi al momento dell'incendio erano vuoti ma purtroppo ha perso la vita un cagnolino di appena tre mesi che si trovava in una delle due abitazioni.

Sul posto, come detto sono ancora presenti i Vigili del fuoco e via Novara rimane chiusa al traffico per consentire le operazioni dei pompieri.

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche gli operatori del 118 e gli agenti della Polizia locale. Nel primo pomeriggio anche il sindaco Gianpiero Bocca è andato sul posto a verificare la situazione.