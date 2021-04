Un incendio divora un furgone

Un incendio ha divorato un furgone in via Della Cava a Rancate, frazione di Triuggio, al confine con la località Ponte.

Incendio divora un furgone

Intorno alle 15 di questo pomeriggio (mercoledì 28 aprile 2021) un’alta colonna di fumo nero, visibile anche a distanza, si è levata al cielo mentre le fiamme hanno devastato un furgone, un Mercedes Vito, di proprietà di un apicoltore, che era parcheggiato nei campi di via Della Cava, a Rancate. Una volta dato l’allarme, sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale e due mezzi dei Vigili del fuoco. Quando i pompieri sono arrivati sul posto, il furgone era completamente avvolto dalle fiamme. Spento l’incendio, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona. Ancora da accertare le cause del rogo che hanno ridotto il furgone a uno scheletro.

A fuoco un tetto sempre a Rancate

La frazione di Triuggio era già stata interessata da un incendio scoppiato il 6 aprile scorso in via Valletta, località sempre nella frazione di Rancate. Diverse squadre di Vigili del fuoco erano intervenute per un rogo che si era sviluppato sul tetto di Cascina Orsola. C’era voluto diverso tempo per domare le fiamme e il lavoro di squadra dei pompieri di Carate Brianza, Seregno e Lissone. In quel caso le condizioni meteo non avevano aiutato: il vento forte aveva fatto propagare le fiamme molto velocemente e parte del tetto era andata completamente distrutta. Tre famiglie su quattro erano state evacuate perché gli appartamenti erano risultati inagibili.

