Sirene di notte

Intervento dei soccorritori nella tarda serata di ieri, domenica 19 dicembre.

Notte tranquilla per i soccorritori brianzoli, mentre nella tarda serata di ieri, domenica 19 dicembre, sono due gli interventi effettuati, a Seveso e a Seregno.

Un incidente e una caduta in Brianza

Nel primo caso si è trattato, secondo quanto riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, di uno scontro tra due auto avvenuto poco prima di mezzanotte. Il sinistro si è verificato in via Vignazzola, all'altezza del civico 20 e sul posto si sono portati i volontari dell'Avis meda che hanno prestato le prime cure ad un uomo di 42 anni. Fortunatamente l'intervento di soccorsi si è concluso in posto, senza alcun trasporto in ospedale.

Poco prima, intorno alle 23.30, a Seregno è stato richiesto l'intervento dell'ambulanza in via Sciesa dove una donna di 52 anni è rimasta ferita a seguito di una caduta. Sul posto i volontari del soccorso locale. La donna è stata visitata e poi caricata in ambulanza per il trasporto in ospedale, al San Gerardo, dove è arrivata intorno a mezzanotte e dieci in codice giallo.