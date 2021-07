Un incidente e un'intossicazione nella notte: due persone in ospedale

Due uomini, di 22 e 41 anni, sono finiti in ospedale nella notte appena trascorsa a seguito di un'intossicazione e di un incidente.

Un incidente e un'intossicazione nella notte

Nel dettaglio, in base a quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, poco dopo le due i volontari della Croce rossa di Villasanta si sono portati a Monza, in via Cantore, per soccorrere un 41enne rimasto coinvolto in un incidente. Il mezzo sulla quale viaggiava, stando a una prima ricostruzione, sarebbe finito contro un ostacolo. I soccorritori, giunti sul posto in codice giallo, hanno fortunatamente escluso serie conseguenze per il 41enne che è stato poi trasportato in codice verde al Pronto soccorso del San Gerardo.

Erano da poco trascorse le 4.30 invece quando i volontari della Croce bianca locale si sono portati in via De Gasperi a Besana per prestare le prime cure a un 22enne che poco prima aveva accusato un malessere a seguito di una intossicazione. Il giovane, apparso in buone condizioni generali, è stato trasportato in codice verde all'Ospedale di Desio.

Ribaltamento a Seregno

Nella tarda serata di ieri invece i volontari besanesi sono intervenuti con un mezzo di soccorso a Seregno. Qui, in via Verdi, dopo le 23, si è verificato il ribaltamento di un mezzo e una donna di 38 anni è rimasta ferita.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi di rito. La 38enne è stata portata in ospedale a Monza in codice giallo.