Un incontro online su come gestire i conflitti tra genitori nel periodo emergenza Covid-19

Martedì 17 novembre un appuntamento online con il pedagogista Daniele Novara e molti ospiti che interverranno in diretta. Si terrà dalle 21 alle 23 l’incontro ‘Meglio dirsele’, che rientra nel più ampio progetto Scuola-Genitori di Desio già avviato lo scorso anno, un supporto al ruolo genitoriale che suggerisce come gestire i conflitti tra genitori nel periodo di un appuntamento online con ile molti ospiti che interverranno in diretta. Si terrà dalle 21 alle 23 l’incontro ‘’, che rientra nel più ampio progetto Scuola-Genitori di Desio già avviato lo scorso anno, un supporto al ruolo genitoriale che suggerisce come gestire i conflitti tra genitori nel periodo di emergenza sanitaria.

Gestire i conflitti tra genitori nel periodo emergenza Covid-19, se ne parla online

La nascita dei figli aumenta quasi sempre la conflittualità fra i genitori. In questo momento storico di emergenza sanitaria, la stabilità della coppia genitoriale e la serenità nelle mura domestici è sollecitata da un contesto sociale in costante allarme, che mette in crisi l’equilibrio necessario al dialogo nella coppia genitoriale. Disaccordi e divergenze possono intaccare la fiducia reciproca. Occorre trovare un modo per gestire bene questi fisiologici conflitti, salvaguardare la coppia e organizzare un buon gioco di squadra educativo per la crescita dei figli.

Di tutto questo si parlerà in un incontro online in programma martedì 17 novembre e promosso dal Comune di Desio, in collaborazione con le scuole.

“Supportare al meglio i genitori per trovare strategie condivise e regole comuni in questo periodo storico è fondamentale: solo così possono a loro volta sostenere al meglio i ragazzi durante la fase più delicata della loro crescita – commenta l’Assessore alle Politiche Sociali Paola Buonvicino. Questa convinzione è avvalorata dall’esperienza sul campo come Assessore dei Servizi Sociali: sempre più si constata che il benessere dei figli viene scosso da conflitti mal gestiti tra i genitori, siano essi insieme o separati. Per questo è importante imparare a gestire bene i litigi nella coppia genitoriale; sul tema abbiamo chiamato un esperto come il professore Daniele Novara”.

L’autore

Partendo dalla sua trentennale esperienza con coppie e genitori, Daniele Novara sfata il pericoloso luogo comune che amarsi significhi vivere sempre in armonia e spiega come trasformare gli inevitabili dissensi che ogni rapporto comporta. In un percorso che tocca le diverse fasi della coppia genitoriale, l’autore offre preziosi orientamenti e indicazioni pratiche per governare, con soddisfazione di entrambi, gli inevitabili conflitti.

scuola.genitori@cppp.it Per informazioni: 0362392330 martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30 oppure via email a

L’iniziativa, come già detto, è promossa dal Comune di Desio. La partecipazione è gratuita e rivolta a genitori, insegnanti e educatori del Comune di Desio e dei Comuni dell’Ambito (Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese, Varedo).