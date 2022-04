Sirene di notte

Interventi di soccorso a Monza e a Nova Milanese.

Un infortunio sul lavoro a Monza e un incidente stradale a Nova Milanese. Sono questi i due interventi di soccorso effettuati nella notte in Brianza.

Un infortunio e un incidente nella notte in Brianza

Nel primo caso si tratta di un incidente avvenuto in un impianto lavorativo di viale Stucchi a Monza intorno alle 4.40. I soccorsi sono stati allertati per una 27enne che è stata in breve tempo assistita sul posto dal personale della Croce rossa di Monza e Brianza. La giovane, dopo gli accertamenti del caso, è stata trasportata in codice verde al San Gerardo. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Poco dopo la mezzanotte invece segnaliamo un incidente tra due auto avvenuto a Nova Milanese, in via Brodolini all'altezza del civico uno. A seguito dello scontro, la cui dinamica al momento non è chiara, due donne sono state soccorse: si tratta di una giovane di 24 anni e di una donna di 44. La prima assistenza medica sul posto è stata fornita dal volontari della Croce verde di Lissone che hanno poi trasportato una della due donne coinvolte in ospedale a Desio in codice verde. I rilievi del sinistro sono stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Desio.