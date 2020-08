Un malore e due cadute SIRENE DI NOTTE

Un malore e due cadute questa notte in Provincia di Monza e Brianza. Fortunatamente nessuno è stato ricoverato in gravi condizioni.

Un malore e due cadute

Una notte abbastanza tranquilla quella tra domenica 9 e lunedì 10 agosto per i sanitari del 118 e per le Forze dell’ordine. Tre gli interventi degni di nota, fortunatamente nessuno senza gravi condizioni per i protagonisti.

Il primo allarme ai soccorritori è stato lanciato poco dopo le 22,15 di ieri, in via Del Buraghino a Vimercate, non distante dall’isola ecologica. Soccorsi allertati per il malore di una 26enne, poi trasportata in codice verde all’ospedale cittadino dai Volontari Vimercate.

Dopo le 4,15 il secondo allarme alla centrale operativa; dalla Brianza Est ci spostiamo nella Brianza Ovest. L’ambulanza della Croce Rossa di Lentate ha soccorso un uomo di 77 anni caduto in via Garibaldi a Lentate. Niente di grave anche in questo caso e trasporto precauzionale in codice verde all’ospedale di Desio.

Terzo e ultimo intervento della nottata a Brugherio, lungo la Provinciale 3 Milano Imbersago per la caduta da moto di un centauro 23enne. Soccorso dalla Croce Bianca di Brugherio è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto, per i rilievi di rito, i Carabinieri della Compagnia di Monza.

Feriti lievi anche nella serata di domenica

Dopo le 21 di ieri i soccorritori erano intervenuti altre tre volte, sempre fortunatamente per episodi non gravi. Alle 21,20 a Monza in via Luca della Robbia per il malore di una ragazza di 34 anni per la quale non è stato neppure necessario il trasporto in ospedale; alle 21,45 sempre a Monza, in viale Sicilia, per l’investimento di un ciclista 23enne trasportato in codice verde all’ospedale San Gerardo dalla Croce Bianca di Carugate (con intervento della Polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto) e intorno alle 21,50 in via Comasina a Verano Brianza per il malore di un 50enne trasportato in codice giallo all’ospedale di Carate Brianza dalla Croce Bianca di Giussano.

TORNA ALLA HOME PAGE