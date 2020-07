Un malore e un infortunio SIRENE DI NOTTE

Un malore e un infortunio nella notte tra domenica e oggi, lunedì 13 luglio. I soccorsi a Cesano Maderno e a Monza.

I soccorsi nella notte

Due gli interventi di soccorso effettuati nella notte in Brianza. Il primo a Monza, intorno alle due e venti, quando in via Bergamo si è verificato un infortunio che ha coinvolto due giovani di 22 e 23 anni. I ragazzi sono stati subito raggiunti dai volontari della Croce bianca di Brugherio e dagli agenti della Questura di Monza. Dopo gli accertamenti del caso l’ambulanza è ripartita verso l’ospedale San Gerardo in codice verde.

Mancavano invece pochi minuti alle 4 quando i soccorsi si sono portati in via Padre Boga a Cesano Maderno per un malore che ha colpito un uomo di 72 anni. Sul posto i volontari della Croce bianca locale che, dopo le cure del caso, hanno trasportato l’anziano al Pronto soccorso di Desio in codice verde.

