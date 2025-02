Un malore improvviso si è portato via il presidente dell'associazione "Concorezzo solidale"

Un malore improvviso si è portato via per sempre un vero e proprio "pilastro" del Volontariato concorezzese e non solo.

Tutta Concorezzo è sotto shock e piange la repentina scomparsa del 67enne Ettore Andreoni, volto conosciuto, benvoluto e stimato, in città, sia per via della sua lunghissima carriera lavorativa trascorsa in Municipio sia poichè Andreoni era il presidente dell'associazione "Concorezzo Solidale" che da anni si occupa di accompagnare le persone con fragilità che ne fanno richiesta, ai presidi ospedalieri per terapie, ai centri medici e di riabilitazione.

Nell'ottobre scorso aveva raggiunto la pensione

Ettore Andreoni (frattello di Guido Andreoni, segretario cittadino del Partito democratico), dicevamo, aveva trascorso ben 36 anni al servizio di cittadini, in Municipio. E lo scorso mese di ottobre aveva raggiunto la tanto sognata pensione ed era stato festeggiato dal sindaco Mauro Capitanio.

La carriera di Andreoni in Municipio, dicevamo, ebbe inizio il 1° dicembre 1988 come centralinista. Successivamente prestò servizio anche nell’Ufficio elettorale e, infine, all’Ufficio relazioni con il pubblico.

La sua ultima intervista al Giornale di Vimercate

"Dal 1988 ad oggi ne ho visti tanti di sindaci: da Matilde Grassi ad Alberto Brambilla e Antonio Lissoni, senza dimenticare Alberto Bernareggi, Riccardo Borgonovo e l’attuale primo cittadino Mauro Capitanio - aveva raccontato Andreoni in esclusiva al Giornale di Vimercate pochi giorni dopo la festa che venne organizzata in suo onore per il raggiungimento della pensione - Sono davvero tante le immagini che mi porterò nel cuore. Conserverò soprattutto il ricordo delle tante persone che poi con il tempo si sono trasferite e hanno iniziato a lavorare da altre parti".

Durante la sua lunga intervista il 67enne aveva ricordato sia il suo grande rapporto di amicizia che coltivò nel corso degli anni con l'ex sindaco Lissoni, sia il suo credo politico fortemente orientato a Sinistra.

L'amicizia che lo legava con l'ex sindaco Lissoni

"Sicuramente non potrò mai dimenticare la sua elezione a sindaco - aveva continuato Andreoni - Antonio è un mio grande amico e sinceramente non mi aspettavo che potesse vincere. Un altro aneddoto felice riguarda una collega, allora responsabile dell’Ufficio anagrafe, che tanti anni fa, di punto in bianco, arrivò alla mattina al lavoro e ci comunicò che si sarebbe licenziata poiché aveva deciso di entrare in convento. Qualche anno dopo prese i voti a Sanremo e organizzammo un pulmann con tutti i dipendenti comunali che parteciparono alla festa".

Una volta lasciato il suo incarico in Municipio Andreoni, uomo di grande fede e molto credente, aveva promesso di dedicare maggiori energie per la sua più grande passione: il volontariato nella Concorezzo solidale.

Il suo sogno era quello di riuscire ad aprire la sede del sodalizio almeno due volte alla settimana. Era sempre alla ricerca di volontari e ogni occasione era buona per cercare nuove forze da aggregare al suo gruppo.

La gugia dòra

Nel 2017 Andreoni, ricordiamo, ricevette dalle mani dell'allora sindaco Riccardo Borgonovo la Gugia dòra per il servizio svolto in tanti anni, a Concorezzo, a tanti cittadini più fragili e bisognosi, dai bambini ai malati, dagli anziani ai disabili.