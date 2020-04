Un mini corso on-line per imparare a fotografare

Perché non sfruttare questo periodo di “quarantena” forzata a casa per inventarsi qualche nuovo passatempo soprattutto sui Social. E un corso di fotografia è una idea divertente e utile.

E Fabrizio Locati, titolare del negozio “FotoArcore” di via Gilera, ad Arcore, ha pensato bene di aiutare i suoi clienti, ma non solo, per organizzare un corso on-line per impartire nozioni base su come si scatta una fotografia.

Dove seguire il corso?

“Il mio unico intento è quello di offrire un servizio gratuito a tutti coloro che vorranno seguire le mie lezioni, in programma al venerdì pomeriggio alle ore 17 – ha spiegato Fabrizio Locati – Ci vorranno quattro o cinque lezioni per concludere il corso e come se fossimo a scuola mi piace dare anche dei piccoli compiti a casa. E poi, alla fine delle lezioni, vorrei organizzare anche un contest fotografico con le immagini più belle scattate dai miei allievi. E per coloro che hanno scattato le foto più belle ci saranno dei premi finali». L’appuntamento per tutti gli appassionati di fotografia è per oggi pomeriggio, venerdì 17 aprile 2020, alle ore 17 sulla pagina Facebook “FotoArcore di Fabrizio Locati”.

