Un monumento in omaggio ai Vigili del Fuoco

Un monumento per rendere onore e omaggio ai Vigili del Fuoco di Seregno, presenti in città e sul territorio ormai da 116 anni

L’inaugurazione e la benedizione del monumento ai Vigili del Fuoco

Questa mattina, domenica 11 ottobre, in via Ballerini a Seregno, di fronte alla caserma dei Vigili del Fuoco, è stato inaugurato e benedetto il monumento realizzato da Giovanni Graziano, scomparso nel dicembre del 2015, che rende onore e omaggio all’attività dei pompieri presenti a Seregno da 116 anni. Alla cerimonia erano presenti le autorità civili, tra cui il sindaco Alberto Rossi, e le autorità militari oltre alle associazioni locali. Presente anche Claudio Giacalone, comandante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Monza. Visibilmente emozionata la vedova dell’artista, Lidia, e il figlio Antonio Graziano, ex consigliere comunale. Il sindaco Alberto Rossi ha ringraziato i numerosi presenti per il segno di vicinanza dell’intera comunità ai Vigili del Fuoco e anche il comandante provinciale ha espresso gratitudine per il riconoscimento di un “lavoro difficile è particolare” come quello dei pompieri, in prima linea anche nel periodo dell’emergenza sanitaria per il coronavirus.

TORNA ALLA HOME PAGE