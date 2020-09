Un nuovo automezzo per il trasporto protetto. E’ stato inaugurato ieri, sabato 26 settembre, alla presenza del sindaco Lisa Mandelli e dell’assessore ai Servizi alla persona Greta Redaelli.

Un nuovo automezzo per il trasporto protetto

Un automezzo in comodato d’uso gratuito al Comune di Usmate Velate, da subito a disposizione del territorio per il trasporto di anziani e persone diversamente abili.

L’Amministrazione comunale rinforza così il “Trasporto protetto”, l’indispensabile servizio curato dal Gruppo volontari trasporto e rivolto ai cittadini che frequentano Centri diurni, Centri socio-educativi o specialistici oppure devono recarsi in luoghi di cura per terapie, visite esami medici… Persone impossibilitate a muoversi con mezzi propri o mezzi pubblici e non possono neppure contare sull’aiuto di familiari o vicini.

Il “Fiat Doblò” è frutto della sinergia fra pubblico e privato, il comodato d’uso da pare del Cmune è stato ifatti reso possibile grazie all’aiuto da parte di aziende del territorio che sono divengtate sostenitrici del servizio attraverso banner pubblicitari sulla carrozzeria del mezzo.

Il veicolo potrà ospitare fino a un massimo di 4 passeggeri, di cui 1con ridotte capacità motorie. E’ attrezzato con elevatore elettrico per carrozzine e dispositivo per superare le barriere architettoniche.

“Il nuovo automezzo, è l’ulteriore dimostrazione dell’attenzione che il Comune ha nel fornire accompagnamenti presso luoghi di cura di cittadini diversamente abili, anziani e persone con ridotta capacità motoria per ragioni psichiche, fisiche o familiari dovute a più svariati motivi. Abbiamo scelto questa modalità per offrire ai nostri concittadini questa preziosa e indispensabile opportunità di trasporto. La risposta delle imprese del territorio, nonostante il periodo di difficoltà economica, è stata all’insegna della generosità del senso di responsabilità. Ai privati che hanno aderito al progetto assicurando il loro supporto economico, va il ringraziamento di tutta l’Amministrazione Comunale”.

Così il sindaco Lisa Mandelli e l’assessore Greta Redaelli hanno salutato l’inaugurazione del nuovo mezzo.

