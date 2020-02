Un nuovo comandante per la Polizia stradale di Arcore

Novità al vertice del distaccamento della Polstrada. La Polizia stradale di Arcore ha un nuovo comandante. Si chiama Marco Casiraghi, ha 42 anni e succede al comandante uscente Roberto Landonio.

Casiraghi lascia la stazione della Polstrada di Milano e si è già insediato in città, nella caserma di via Monte Bianco.

Una grande esperienza maturata a Brescia e Milano

Il 42enne, porta in dote una grande esperienza vissuta direttamente sul campo, ovvero sulle strade lombarde che vengono monitorate direttamente dalla Polizia stradale. Casiraghi ha lavorato per una decina di anni a Brescia, nel distaccamento della Polizia stradale di Montichiari.

Successivamente ha svolto servizio a Milano, reparto di intervento della sezione motociclisti. Distaccamento che ha comandato per un breve periodo prima che fosse chiusa a causa della spending review. Ed ora, dopo aver svolto attività direttamente nella sezione milanese, ha preso servizio in città in qualità di comandante della sottosezione della Polizia stradale di Arcore

Più apertura verso la città

L’obiettivo principale del neo comandante rimane quello di “aprire” sempre più la sezione arcorese ad una fattiva collaborazione con la realtà arcorese. E la prima uscita per il neo comandante, con i suoi uomini, è in programma per venerdì 20 marzo in sala consigliare.

Infatti è in programma una lezione sul nuovo Codice della strada e i rischi dovuti agli abusi di sostanze stupefacenti organizzata dalla Protezione civile arcorese.

