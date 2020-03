Un servizio di ascolto e consulenza per genitori e famiglie. Lo propone l’Asst di Vimercate per dare supporto, in particolare a donne in gravidanza e neomamme.

Con l’emergenza epidemiologica in corso, la rete dei consultori familiari dell’ASST, propone un servizio telefonico di ascolto, consulenza e orientamento, rivolto in particolare alle donne in gravidanza e a quelle che hanno appena partorito, piuttosto che ai genitori e alle famiglie.

Gli operatori dei consultori degli ambiti di Seregno, Carate e Vimercate risponderanno e si confronteranno con gli utenti a proposito, ad esempio, di allattamento, contraccezione, gravidanza e altro ancora. Saranno inoltre disponibili, se necessario, per consulti psicologici e sociali.

Chi e quando chiamare

I cittadini interessati dei comuni compresi nell’Ambito di Seregno (Seregno, Seveso, Meda e Lentate sul Seveso) e in quello di Carate (Carate e Lissone), possono chiamare rispettivamente lo 0362 984761 oppure lo 0362 984717 , dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30

I cittadini, invece, che risiedono nei comuni dell’Ambito di Vimercate (Vimercate, Concorezzo, Arcore), possono telefonare allo 039 6654812, da martedì a venerdì, sempre dalle 9.00 alle 12.30